Am Freitag, 8. Januar, zwischen 16.30 und 19.30 Uhr bietet sich in Herschberg eine Gelegenheit zur Blutspende in der Bürgerhalle. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist der Bedarf an Spenderblut besonders groß, wie der DRK-Blutspendedienst West mitteilt. Denn einen Ersatzstoff für das menschliche Blut gibt es nicht.

Die Organisation der Spendenaktionen ist wegen der bestehenden Hygiene-Richtlinien und der notwendigen Mund-Nasen-Bedeckung momentan schwierig. Um Wartezeiten und Ansammlungen zu vermeiden, hat der Blutspendedienst daher ein Reservierungssystem eingerichtet. Auch für die Veranstaltung in Herschberg werden nach Möglichkeit Wunschtermine vergeben via Internet oder unter Telefon 0800/1194911.

Frauen dürfen innerhalb eines Jahres viermal Blut spenden, Männer sechsmal. Mitzubringen sind Personalausweis und – falls vorhanden – ein Blutspendeausweis. Das Rote Kreuz weist darauf hin, dass Spender im Laufe des Tages genügend trinken sollten. Wer ohne Reservierung zur Bürgerhalle kommt, muss mit einer Wartezeit rechnen.