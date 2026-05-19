Am Montagmorgen, 18. Mai, 8 Uhr, streifte ein Ford Transit den Außenspiegel eines Fahrzeugs, das an der Bäckerei Lehmann in der Hauptstraße in Contwig geparkt war. Der Fahrer des Fords, der in Richtung Zweibrücken unterwegs war, fuhr zunächst einfach weiter, meldete den Vorfall aber eine Stunde später bei der Polizei. Das beschädigte Auto – der linke Außenspiegel wurde bei dem Unfall touchiert – stand zu diesem Zeitpunkt nicht mehr am Unfallort. Die Polizei sucht nun einen Transporter VW T5 oder T6, der laut Zeugenaussage oben weiß und im unteren Bereich blau oder grau lackiert ist. Weitere Zeugen können sich ebenfalls melden unter der Telefonnummer 0631 369-15399 oder unter der E-Mail-Adresse pizweibruecken@polizei.rlp.de.