Die stolze Spendensumme von 4000 Euro konnten die Aktiven der Benefizveranstaltung am vergangenen Sonntag in Schönau vor dem Gienanthhaus am Ende der dreistündigen Veranstaltung zählen. Das Geld geht an die Ortsgemeinde Dernau an der Ahr, in der bei der Flutkatastrophe rund 80 Prozent der Häuser zerstört wurden. Die Gäste konnten bei Bratwurst und Getränken die Vorstellungen der „Wasgau Line Dancer“ und die Musik der Band „Ääfach annerschd“ genießen. Gestricktes, Gehäkeltes und Genähtes fand regen Absatz, die eine oder andere Bestellung wurde getätigt und floss schon in den Spendenbetrag mit ein. Wein und selbst gebackenen Kuchen gab es zum Mitnehmen. Organisiert wurde die Aktion von Sträkelkreis, Chor, Sportverein, zwei Einzelpersonen, den „Wasgau Line Dancern“ und der Band „Ääfach annerschd“.