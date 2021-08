Nachdem es im Jahr 2020 pandemiebedingt abgesagt werden musste, wollte die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben am ersten September-Wochenende wieder ihr Bruchwissefeschd feiern. „Zu unserem großen Bedauern müssen wir es absagen“, teilte Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) jetzt mit. Es fanden sich nicht genügend Vereine, die bereit beziehungsweise in der Lage waren, sich am Fest zu beteiligen.

Die etwa 60 Vereine in Waldfischbach-Burgalben seien vor Wochen, nachdem die Entscheidung, zu feiern, getroffen worden war, angeschrieben worden. Zum Termin zu Wochenbeginn kamen Vertreter von fünf Vereinen, von denen einer noch seine Teilnahme absagte. Im Vorfeld hatten das bereits einige Vereine getan, von vielen habe das Organisationskomitee gar nichts gehört.

„Es wären jetzt noch vier Vereine und zwei Gastronomen, die sich beteiligt hätten. Damit ist das Fest nicht zu stemmen, für uns finanziell nicht darstellbar“, sagte Oestreicher. Als Gründe für die Nichtteilnahme kristallisierte sich unter anderem heraus, dass die Vereine nicht genügend Helfer haben, weil es zum Beispiel pandemiebedingt noch Bedenken gibt. Auch die mit einer Teilnahme verbundenen höheren Auflagen durch notwendige Infektionsschutzmaßnahmen haben den ein oder anderen Verein bewogen, die Teilnahme abzusagen.

Das sei zwar schade, aber zu akzeptieren, sagte Oestreicher. Das Organisationsteam, das aus dem Bürgermeister, Michel Oliveira und Fatih Özdemir besteht, hatte sich im Vorfeld Gedanken über das Sicherheitskonzept gemacht. Unter anderem sollte das Festgelände abgesperrt werden. Die 3-G-Regel, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete Zutritt erhalten, hätte gegriffen. Die Besucheranzahl hätte über Eintrittskarten gesteuert werden können.

Die Gemeinde hatte für das Fest bereits Verträge mit Künstlern und einem Sicherheitsdienst vereinbart. „Die Verträge sind so gestaltet, dass der Gemeinde keine Kosten entstehen, wenn das Fest nicht stattfinden kann“, sagte Oestreicher.

Im Bruch soll in diesem Jahr noch eine Beachparty gefeiert werden, wenn es die Corona-Lage zulässt. Der Tennisclub Grün-Weiß gibt zwei seiner Tennisplätze im Bruch auf und das Gelände zurück. Dort werden aktuell Beachvolleyballplätze hergestellt. „Wir wollen sie offiziell einweihen“, so Oestreicher. Die Einweihung wird verbunden mit einer Beachparty Ende September oder am 2. Oktober. Gemeinsam mit den vier Vereinen, die am Bruchwissefeschd teilgenommen hätten – die SG Waldfischbach, der SV Burgalben, der Karnevalsverein und die BWB –, und den beiden Gastronomiebetrieben soll Strandstimmung im Bruch entstehen. Die Details des Festes, das um 14 Uhr beginnen soll, werden in den nächsten Wochen besprochen.