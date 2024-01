Die Stadt Dahn bietet aktuell zwölf weitere Bauplätze im Neubaugebiet Pirminiusstraße zum Verkauf an. Interessenten müssen ein Bewerbungsverfahren mit Vergabekriterien durchlaufen. Es unterscheidet sich jedoch vom ersten Verfahren.

Das nächste Bewerbungsverfahren startet Anfang Februar durch eine öffentliche Ausschreibung im Amtsblatt. Bewerbungen sind dann bis Ende März möglich. Im Bewerbungsverfahren müssen die Interessenten zahlreiche Daten angeben, etwa Anzahl und Alter der Kinder, eventuelle Behinderung oder Pflegegrad, Dauer des Hauptwohnsitzes in Dahn oder der Verbandsgemeinde und ehrenamtliches Engagement länger als vier Jahre. Hohe Punktzahlen im Bewerbungsverfahren erzielt man beispielsweise bei mehreren Kindern unter sechs Jahren und Hauptwohnsitz in Dahn länger als zehn oder 20 Jahre. Personen mit bereits vorhandenem Wohneigentum können sich nun auch bewerben, wenn sie nach dem Bau der Immobilie diese auch bewohnen. In der jüngsten Dahner Stadtratssitzung wurde die Vergaberichtlinie entsprechend geändert. Die Bauplatzpreise liegen zwischen rund 73.000 und 118.000 Euro.

Ende des vergangenen Jahres wurden zehn Bauplätze verkauft. Bei dem ersten Vergabeverfahren gingen 36 Bewerbungen ein, die den Richtlinien entsprachen. 26 Interessenten zogen im Laufe des Verfahrens ihre Bewerbung zurück. Anfang 2023 erstellte die Verbandsgemeindeverwaltung eine Rangfolge anhand der Vergaberichtlinie. Seitdem liefen Gespräche mit Interessenten und Beratungen sowie Beschlüsse dazu in den nicht-öffentlichen Teilen der Ratssitzungen. Das zweite Bewerbungsverfahren soll genauso verlaufen, jedoch anhand der geänderten Richtlinie. Da nun ein weitaus größerer Personenkreis Bewerbungen abgeben kann, rechnet die Stadt mit mehr Bewerbern, als Bauplätze zur Verfügung stehen, weswegen die Vergaberichtlinie in geänderter Form erneut zur Anwendung kommt. Ein drittes Bewerbungsverfahren ist für November 2024 geplant, falls nicht alle Bauplätze verkauft werden.

Interesse an Bauplätzen ist zurückgegangen

Im Jahr 2017 beschloss der damalige Stadtrat die Schaffung neuer Bauplätze in der Pirminiusstraße. 2020 wurde das Baurecht geschaffen und 2021 begannen die Bauarbeiten. Das erste Bewerbungsverfahren startete 2022, dies war notwendig, weil damals weit über 100 Interessenten erwartet wurden. Aufgrund zahlreicher Krisen ging das Interesse an den Bauplätzen jedoch zurück. Im Mai 2023 wurden die Bauplätze fertiggestellt. Das Neubaugebiet besteht aus drei Stichstraßen mit dem Namen „Am Hochstein“. Verzögerungen bei der Vergabe der Bauplätze entstanden unter anderem aufgrund der Löschung eines Grundbucheintrags, der noch aus der Zeit stammte, als das gesamte Gelände dem Bistum Speyer gehörte. Zwei von insgesamt 24 Bauplätzen bleiben im Besitz der Stadt und werden nicht zum Verkauf angeboten.