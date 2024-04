Die Balkonkraftwerkeaktion der Verbandsgemeindeverwaltung Pirmasens-Land mit Informationsveranstaltungen in Trulben und Lemberg ist vergangene Woche erfolgreich abgeschlossen worden. Die Kraftwerke sind angekommen.

In Kooperation der Verbandsgemeinde mit der Bürger-Energiegenossenschaft Südwestpfalz/Saarpfalz in Zweibrücken war es im Anschluss an die Infoveranstaltungen für Interessierte zu einer Sammelbestellmöglichkeit für Balkonkraftwerke gekommen. 39 Bürgerinnen und Bürger aus der VG Pirmasens-Land und drei Interessierte außerhalb der VG nutzten das Angebot und kauften sich ihr Balkonkraftwerk.

Mitte dieser Woche traf die Lieferung der in China produzierten Balkonkraftwerke von der Firma Trinasolar in der Südwestpfalz ein. Während drei Balkonkraftwerke über die Energiegesellschaft an die Käufer gingen, wurden 29 in Trulben und zehn in Lemberg in den Bauhöfen der Ortsgemeinden deponiert. In den drei folgenden Tagen holten die Käufer ihre eigene „Steckersolaranlage“, so die Bezeichnung des BEG Vorstandes Stefan Paul und des Kreisbeigeordneten Manfred Seibel bei den Infoveranstaltungen, auf den Bauhöfen ab. Zur Erleichterung der Berufstätigen geschah dies auch am Samstag, so dass am Ende alle Anlagen nebst Zubehör den Besitzer gewechselt hatten.

800 Watt Leistung

Am Freitag Vormittag war Bürgermeister Klaus Weber zum Trulber Bauhof innerhalb der Trualbhalle gekommen, um sich vom reibungslosen Ablauf der Übergabe zu überzeugen. Weber dankte vor allem Geschäftsführer Stefan Paul von der Energiegenossenschaft, dass sie die Sammelbestellung in die Hand genommen hatte. „Damit haben wir unseren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geschaffen, eine gute Anlage zu einem vernünftigen Preis zu erwerben“, so Weber. Nach der Installation der 39 Anlagen in der Verbandsgemeinde werde einfach und effizient ein Teil des benötigten Stromes von inzwischen 800 Watt erzeugt. Damit werde zugleich ein Beitrag für die Umwelt geleistet. In den Dank schloss Weber auch die beiden Ortsgemeinden Trulben und Lemberg ein, ohne deren Mitwirkung die Balkonkraftwerkeaktion so hätte nicht abgeschlossen werden können.