Die Münchner Internet-Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) will in Bottenbach Glasfaser-Internet verlegen. Die UGG baut derzeit auch andere Gemeinden im Landkreis aus, unter anderem Contwig und Stambach.

Der Clou an der Sache: Bottenbach muss für den Internetausbau der UGG keinen Cent bezahlen. Und auch die Hausanschlüsse, so Ortsbürgermeister Klaus Weber im Ortsgemeinderat am Dienstag, sind kostenfrei, sofern die Anwohner einen Internetvertrag mit der Telefonica abschließen. Die UGG ist eine Firma, bei der sich die Telefonica und die Allianz-Versicherung zusammengeschlossen haben. Weber erhofft sich unterdessen, dass die gesamte Verbandsgemeinde einheitlich mit schnellem Glasfaser-Internet ausgebaut wird – „Ich will nicht, dass hier einer vorprescht“.

Derzeit ist Bottenbach laut Weber mit Internet zwischen 50 bis 100 Megabits versorgt. Hinzu kommt eine Besonderheit: Über den 5G-Mobilfunkmast kann auch das mobile Internet verwendet werden, dann sind laut Weber bis zu 300 Megabits drinnen. Die UGG plant laut dem Bürgermeister, Bottenbach so schnell wie möglich ans Turbo-Internet anzuschließen. Allerdings gibt es mit der Deutschen Glasfaser auch noch eine Konkurrenzfirma, die Glasfaser-Leitungen verlegen will.

Ein Spielfilm lädt in unter einer Minute

In Contwig und Stambach warb die UGG in einer Infoveranstaltung Anfang September mit den Vorzügen einer Glasfaser-Versorgung: Das Netz sei dann nicht nur wesentlich schneller, es sei auch zukunftssicher und umweltschonend, da die Glasfaser-Verteilerkästen kaum Strom benötigen. Laut UGG-Referent Marc Pauly sind Glasfaser-Leitungen wesentlich schneller als bestehende Kupfer-Internet-Kabel. Rund 1000 Megabits pro Sekunde sollen in Contwig und Stambach drin sein, ein Kupferkabel biete nur bis zu 16 Megabits pro Sekunde. Auf die Praxis bezogen: Wo der Download eines hochauflösenden Spielfilmes beim Kupfernetz über eine Stunde dauern kann, ist er beim Glasfaser-Netz binnen einer Minute erledigt.

Kupferkabel haben ein weiteres Problem: Je weiter der Hausanschluss vom Verteilerkasten entfernt ist, desto langsamer wird das Internet. Das ist bei Glasfaser nicht so. Die neuen Contwiger Leitungen, so Pauly, seien für die kommenden 50 Jahre auf dem neuesten Stand der Technik.