Eine der aufwendigsten Baustellen, an denen momentan rund um Hauenstein gearbeitet wird, liegt am Waldrand nordöstlich des Neding am sogenannten Bachschneider. Dort lässt die Deutsche Bahn eine Überführung erneuern. Die Gesamtkosten bezifferte eine Sprecherin aus dem Frankfurter Regionalbüro der Bahn auf rund 2,5 Millionen Euro.

Das eigentlich unscheinbare Brückenbauwerk, das erneuert wird, liegt an der Queichtalstrecke, die bahnintern als Strecke 3450 zwischen dem badischen Rheinsheim bei Philippsburg und Rohrbach