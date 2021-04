Öffnungszeiten brauchen Lesefreunde in Herschberg zukünftig nicht zu beachten, wenn ihnen der Stoff zum Schmökern mal ausgeht: Die kleine Bücherei in einem Schrank in der Eckersgasse 47 ist rund um die Uhr für jedermann zugänglich.

Vor wenigen Tagen wurde der Bücherschrank an seinem Standort in der Buswartehalle aufgestellt und befüllt. Schon vor drei Jahren wollte Patrick Sema das Projekt eigentlich angehen. Er hatte zunächst an eine ausrangierte Telefonzelle gedacht, wie sie anderswo schon zu Bibliotheken umfunktioniert wurden. „Aber wir hatten nicht mit den extrem hohen Kosten für ein solches Objekt gerechnet und das Vorhaben dann zunächst aufgegeben“, blickt Sema zurück.

Krimis, Heimatbücher und Jugendliteratur

Jetzt wurde es kurzfristig doch möglich, das Vorhaben umzusetzen, um die Lesefreude der Herschberger – besonders der Kinder – anzuregen. Keine Fernsprechzelle aber einen schmucken Bücherschrank mit Glastür hat die Sport-, Kultur- und Sozialstiftung Südwest (SKS) mit Sitz in Zweibrücken kostenlos zur Verfügung gestellt. Ratsmitglied Matthias Bossert holte den Schrank ins Dorf. Sponsor bei der Aktion ist unter anderem die Sparkasse Südwestpfalz. Sieben Schränke wurden von der SKS-Stiftung bisher in der Region aufgestellt, drei davon innerhalb der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, an Lesestoff zu kommen: Die Herschberger können sich ein Buch ausleihen und nach dem Lesen später einfach wieder zurückstellen oder aber ein Buch tauschen („Nimm eins – gib eins“). Buchspenden sind willkommen – gebraucht oder neu – in den Sparten Romane und Krimis, Heimat, Kultur und Geschichte sowie Jugend- und Kinderbücher. Letztere sind zur besseren Erreichbarkeit ganz unten im Regal platziert. Ideengeber Patrick Sema wird als Bücherpate ein Auge auf Schrank und Inhalt haben.