Die Zentralbücherei ist ab Dienstag, 25. Mai, wieder ohne vorherige Terminabsprache für den Publikumsverkehr geöffnet. Bis auf weiteres gelten folgende Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, sowie Samstag 10 bis 13 Uhr.

Der Zugang zur Bücherei erfolgt wie zuletzt über den rückwärtigen Eingang (Einbahnstraßenregelung). Dort stehen für die Kunden Büchereikörbchen bereit, über die die Zahl der Besucher gesteuert wird. Die anderen Regelungen gelten auch wie im letzten Jahr. Das heißt, die Verweildauer sollte sich auf das Aussuchen von Medien beschränken, die Nutzung der Internet-PCs vor Ort ist momentan nicht möglich. Im gesamten Gebäude gilt die verschärfte Maskenpflicht. Abstands- und Hygieneregeln müssen weiterhin beachtet werden.

Wer weiterhin den Abhol- und Rückgabeservice am Fenster nutzen möchte, kann unter Telefon 06333/925168 anrufen oder die Bücherei per Mail an buecherei@waldfischbach-burgalben.de kontaktieren und einen Termin vereinbaren. Dies ist auch am Montag, Mittwoch und Freitag möglich. Das Büchereiteam stellt auch Bücher- und Medienpakete zusammen.

Wenn sich aufgrund des Infektionsgeschehens Änderungen ergeben, informiert die Bücherei tagesaktuell auf der Homepage der Bücherei unter www.zentralbücherei.de.