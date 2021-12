Groß war das Interesse am Impftermin in der Stambacher Schulturnhalle am Sonntagabend, wo die Rodalber Hausärzte Heidi und Georg Stein 177 Personen in zweieinhalb Stunden impften. Über 50 Menschen standen gegen 18.30 Uhr Schlange im Schulhof. Um 17 Uhr hatte die Impfaktion begonnen, sie sollte bis 19 Uhr dauern, am Ende wurde eine halbe Stunde drangehängt. Die meisten Impfwilligen wurden geboostert. „Es waren jedoch auch einige Erstimpfungen und auffallend viele Impflinge unter 30 Jahren“, teilte die Praxis auf Anfrage mit. Das Team hatte an den vorherigen Sonntagen schon in Riedelberg und in Großsteinhausen geimpft. Weitere Termine in den Dörfern seien nicht geplant, aber möglich: „Falls uns die Verbandsgemeinde diesbezüglich kontaktiert, können wir weitere Termine abstimmen.“