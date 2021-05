90. Geburtstag feiert am Samstag in der Friedhofstraße in Rieschweiler Martha Sebald. Bekannt wurde sie vor einigen Jahren, als mehrere Medien über ihr ungewöhnliches Hobby CB-Funken berichteten. Funken tut sie auch heute noch.

„Morgens die Kaffeerunde ist Pflicht“, sagt Martha Sebald über ihre morgendlichen Funksprüche, die sie mit vier oder fünf anderen Menschen verbinden. „Die Dinosaurier sind noch da, ansonsten sind die Zahlen der Funker aber zurückgegangen“, weiß sie, die seit rund 40 Jahren funkt.

Doch das CB-Funken ist nicht Martha Sebalds einziges Hobby, das für eine 90-Jährige ungewöhnlich ist. Denn Computerspiele mag sie auch sehr gerne. Lesen und der eigene Garten sind weitere Beschäftigungen der Jubilarin, die sich selbst kocht. Und zwar „frisch und abwechslungsreich, am liebsten mit frischem Gemüse und Salat aus dem eigenen Garten“, sagt sie.

Kochen war nach vielen Jahren als Arbeiterin in der Schuhindustrie auch ihr Haupterwerb. Beim ASB Pirmasens kochte sie für ein Altenheim und für insgesamt über 500 Menschen am Tag, in ihren letzten Berufsjahren schließlich für die Bewohner des nicht mehr existierenden Altenheims Bickenalb in Mittelbach. Mit 55 Jahren ging Martha Sebald, die in Rieschweiler geboren und stets dort gelebt hat, in Ruhestand. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so alt werde“, wundert sie sich selbst. Ihr Rat: „Man sollte alles gelassen sehen.“

Täglich liest sie, und zwar sowohl die RHEINPFALZ als auch in ihren vielen Büchern. Die reichen von Sachbüchern bis zu Romanen. Außerdem füttert sie gerne die Vögel und hat einen Gartenteich mit einem Koi und Goldfischen. „Mehr Hobbys als Zeit“ habe sie, so Martha Sebald.

Neben ihren beiden Töchtern und ihrem Sohn gratulieren ihr heute sieben Enkel – wovon nur einer männlich ist – sowie vier Urenkel, von denen ebenfalls nur einer männlich ist. „Die Frauen haben in der Familie Sebald die Vorherrschaft“, sagt die Rieschweilerin schmunzelnd.