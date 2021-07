In den Sommerferien wird im Landkreis Südwestpfalz erneut die kostenlose Sommerschule angeboten. Bislang sind folgende Standorte vorgesehen: Schulzentrum Dahn, Realschule Plus Rodalben, Goetheschule IGS Contwig, IGS Thaleischweiler und Daniel-Theysohn-IGS Waldfischbach-Burgalben. Anmeldungen sind ab Montag möglich.

Vom 16. bis 20. August und vom 23. bis 27. August findet für die Kinder jeweils drei Stunden täglich, von 9 bis 12 Uhr, Unterricht statt. Soweit Kapazitäten frei sind, können Kinder auch über zwei Wochen hinweg teilnehmen. Angeboten werden in den letzten beiden Ferienwochen pädagogische Förderkurse – Nachhilfe – in den Fächern Deutsch und Mathematik für Kinder der Klassenstufen 5 bis 9.

Für Kinder im Grundschulalter bietet das Kreisjugendamt darüber hinaus Programm an. Dieses kann online über die Seite belegt werden. Damit unterstützt der Landkreis Südwestpfalz Familien beim Bedarf nach Betreuungsangeboten, der mit dem Lockern von Corona-Regelungen wieder steigt. Soweit am selben Standort Kinder der Grundschule und der weiterführenden Schulen in die Sommerschule gehen, werden die Lerngruppen nach Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und weiterführenden Schulen getrennt.

Schulweg muss privat organisiert werden

Betreut werden die Kinder von ehrenamtlich Tätigen, die über pädagogische Erfahrungen verfügen und vor Antritt des Ehrenamts ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt haben. Konkret engagieren sich aktive wie pensionierte Lehrkräfte, Lehramtsstudierende oder Fachkräfte in betreuenden Grundschulen, sowie unterstützend Abiturienten und Abiturientinnen. Sie werden entsprechend vorbereitet und erhalten Lernmaterialien vom Land. Wegen der Schulferien verkehren im Zeitraum der Sommerschule keine Schulbusse. Der Weg von und zur Sommerschule muss eigenständig organisiert werden.

Ab Montag, 5. Juli, 8 Uhr, bis 12. August, 20 Uhr, können Interessierte Kinder auf der Seite des Kreisjugendamtes online anmelden.