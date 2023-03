Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Es Laura hat doch nie was gess’“, erzählte Kai Schwiweck, Präsident des Karnevalverein Waldfischbach (KVW). Laura I. ist seit Samstag die ehemalige Prinzessin des KVW. Die neue Prinzessin, Jennifer I., liebt aber Mett- und Lachsbrötchen, und weiß sehr gut, dass eine gute Grundlage hilft, lange Nächte zu meistern.

Amtswechsel in Rot: Am Samstag übergab die rot gekleidete Laura I. den Mantel der Liebe, die Krone der Schönheit und das Zepter der Macht an ihre rot gekleidete Nachfolgerin