Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer Udo Schmidts Café in Bruchmühlbach betritt, mag kaum glauben, dass der Bäcker aus Lambsborn am Montag seinen letzten Arbeitstag antritt. Doch Schmidt reicht es jetzt.

Im Nachhinein sieht Udo Schmidt die damalige Entscheidung, die Bäckerei in Lambsborn zu kaufen und zu betreiben, als Fehler an. „Das Dorf müsste dreimal so groß sein, um das Geschäft