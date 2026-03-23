Die Integrierte Gesamtschule Thaleischweiler-Fröschen hat am Freitagabend ihre 35 Abiturienten verabschiedet. Das beste Abi hat Leonie Müller abgelegt – Traumnote 1,0.

März 2026 wird Leonie Müller aus Hermersberg wohl nie vergessen. Mit „A little Party never killed our ABI“, war dieser Abend in Anlehnung an den Song „A little party never killed nobody“ von Fergie überschrieben. Dass bei der Abiturfeier an der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen, bei der fröhlich gefeiert werden sollte, die Fotobox verschwand, war ein Grund, der den Abend unvergesslich machen dürfte. Gleichfalls unvergesslich bleibt für Müller – es ist die schönere Erinnerung - dass sie den Preis für das beste Abitur erhielt.

Leonie Müller hat ihr Abitur mit 1,0 bestanden. Foto: Andrea Daum

Mit der Note 1,0 beendete die 18-Jährige aus Hermersberg ihre Schullaufbahn. Als Schülerin. Möglicherweise kehrt sie als Lehrerin zurück. „Lehramt für die Grundschule“, sagt sie, sei aktuell einer von zwei Berufswegen, die einzuschlagen, sie sich vorstellen kann. Biologie in Richtung Biomedizin studieren, ist die Alternative. „Forschung interessiert mich sehr“, sagt die lesebegeisterte Absolventin, die die IGS seit der fünften Klasse besuchte. Dass sie das beste Abitur ablegen würde, „war eine Überraschung. In unserem Jahrgang waren einige sehr gut“, sagt sie. Deutsch, Erdkunde und Biologie waren ihre Leistungsfächer. In Erdkunde und Biologie legte sie die besten Abiturleistungen ihres Jahrgangs ab.

Wunsch-Reiseziel ist erst einmal Schottland

Im mündlichen Abitur waren ihre lateinischen Sprachkenntnisse gefordert. Erfolgreich. Das Latinum war ihr wichtig, denn wenn es Richtung Lehramt geht, wäre neben Deutsch die katholische Religion ihr bevorzugtes Fach. Der Glaube ist ihr wichtig. In Hermersberg war sie – bis zur Coronazeit – als Messdienerin tätig. In ihrem Heimatort ist sie auch sportlich unterwegs, turnt selbst beim TB Hermersberg und gibt die Freude am Turnen an den Nachwuchs weiter. Den Trainerschein für den Kinder- und Jugendsport hat sie.

Bevor sie ihren Berufsweg wählt, steht arbeiten auf dem Plan, „um ein bisschen Geld zu verdienen“, sagt sie. Geld, mit dem sich zum Beispiel ein Urlaub finanzieren lässt. Ganz oben auf dem Reiseziele-Wunschzettel steht bei Leonie Müller Schottland.

Abiturienten

Ihr Abitur haben in diesem Jahr abgelegt: Tatjana Adolph ( Petersberg), Antonia Bärbig ( Rieschweiler-Mühlbach), Lena Bauer ( Clausen), Leon Jannis Brutsch ( Dellfeld), Flynn Axel Wolfgang Courtin ( Maßweiler), Luis Richard Dahler (Hermersberg), Jakob Nikolaus Denzer (Heltersberg), Romy Deseive ( Rodalben), Jonah Feik (Hermersberg), Julie Funke ( Contwig), Lilly Louise Hagen (Petersberg), Niclas Hasenstein, Marlen Helen Hering ( Pirmasens), Lea Jakobi (Dellfeld), Pauline Edith Klein (Leimen), Levin Könnel (Hermersberg), Simon Miekisch (Thaleischweiler-Fröschen), Leonie Müller (Hermersberg), Lukas Noll (Rodalben), Julian Palm (Hermersberg), Christopher Pariseau (Pirmasens), Ida Neele Peifer (Hermersberg), Elisa Maria Reinhard (Clausen), Ben Peter Schäfer (Pirmasens), Amelie Schwab (Thaleischweiler-Fröschen), Mia Zoe Sieg (Maßweiler), Leonie Stephan (Höheinöd), Leon Strzyzewski (Steinalben), Maret Tabea Teuscher (Contwig), Eline Töws (Höheischweiler), Luisa Katharina Vivi (Waldfischbach-Burgalben), Anna-Lena Sophia Weber (Rieschweiler-Mühlbach), Julija Weit (Pirmasens).



Preisträger

Bestes Abiturzeugnis: Leonie Müller (Notendurchschnitt: 1,0); vorbildliche Haltung: Anna-Lena Weber; Schulorchester: Elisa Maria Reinhard, Maret Tabea Teuscher, Anna-Lena Weber; beste Leistungen im Fach Deutsch: Lena Bauer; Englisch: Lena Bauer; Geschichte: Lena Bauer; Physik: Flynn Axel Wolfgang Courtin; Sozialkunde: Niclas Hasenstein; Biologie: Leonie Müller; Erdkunde: Leonie Müller; Mathematik: Julian Palm; bestandenes Latinum: Niclas Hasenstein, Marlen Helen Hering, Levin Könnel, Simon Miekisch, Leonie Müller, Amelie Schwab, Julija Weit; hervorragende Leistungen in Latein: Levin Könnel; Mint Zertifikate für naturwissenschaftliche Leistungen: Flynn Axel Wolfgang Courtin, Niclas Hasenstein, Elisa Maria Reinhard, Luisa Katharin Vivi; zusätzliche besondere Leistungen in Bildender Kunst: Lilly Hagen, Ethik: Niclas Hasenstein, Informatik: Niclas Hasenstein.

