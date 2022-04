Ab Anfang Mai wird die Brücke am sogenannten Hennenbrunnen saniert. Für Autofahrer nach Brenschelbach und Frankreich bedeutet das einen Umweg über Altheim und Brenschelbach.

Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) soll die Sanierung der Brücke beim Hennenbrunnen rund sechs bis acht Wochen dauern. „Die Brücke wird aufgrund des schlechten Zustands abgerissen und durch eine normales Straßenfläche ersetzt“, so der LBM. Die Quelle soll neu eingefasst und in ein neues Becken verlegt werden. „Der alte Quelltopf wird verfüllt und darauf die Landstraße auf einer Länge von rund 50 Metern grundhaft erneuert“. Das Bauvorhaben kostet rund 300.000 Euro, weil es sich um eine Landstraße handelt, zahlt der LBM.

Während der Bauphase wird der Verkehr nach Brenschelbach beziehungsweise in Richtung Frankreich über Altheim und Brenschelbach − also saarländisches Terrain − umgeleitet. Die Landstraße nach Frankreich wird ab der Brückenbaustelle voll gesperrt. Die Anfahrt zur Gimpelwaldhütte bleibt bei dieser Brückenbaustelle also bestehen.

Anders sieht das bei einer zweiten Brückenbaustelle aus: Dann ist die Brücke am Hornbacher Ortsausgang an der Reihe. Laut LBM soll auch die Straße in einer Länge von rund 200 Metern an die neue Brücke angepasst werden. Die Baustelle startet, sobald die erste fertig ist, und dauert bis Ende des Jahres. Auch hier gilt eine Vollsperrung, der Verkehr wird über Altheim nach Brenschelbach umgeleitet. Damit die Feuerwehr weiterhin zur Gimpelwaldhütte fahren kann, wird ein Feldweg beim Sportplatz für die Einsatzfahrzeuge geschottert. Die Sanierung der zweiten Brücke kostet laut LBM rund 550.000 Euro.