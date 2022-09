Die Gemeinde Kröppen feiert am Wochenende drei Tage lang Erntedankfest. Los geht es am Freitag mit Musik im Festzelt bei der Kirche, den Abschluss bildet der große Umzug am Sonntag

Festauftakt ist am Freitag, 2. September, um 20 Uhr mit einem Pfälzer Abend im Festzelt bei der katholischen Kirche mit der Pfälzer Band „Die Buwe“. Der Eintritt ist frei. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Dazu gibt es Pfälzer Spezialitäten und eine Schmugglerbar. Am Samstag ist auf dem Festgelände von 11 bis 17 Uhr ein deutsch-französischer Bauernmarkt aufgebaut. Von 11 bis 18 Uhr gibt es auf dem benachbarten Spielplatz ein Kinderspieleprogramm mit Kistenklettern, Hüpfburg und weiteren Aktivitäten.

Auf der Bühne im Festzelt gibt es am Samstag ein mehr als dreistündiges Programm. Ab 14 Uhr gibt es Livemusik von Mina und Markus. Um 14.30 Uhr tritt die Trinity Schautanzgruppe des Turnvereins Pirmasens auf. Ihr folgt um 15 Uhr Flying High Liners Lindedance. Bauer Sepp hat um 15.30 Uhr seinen Auftritt. Ihm folgt um 16 Uhr Passion for Dance. Um 16.30 Uhr treten Mina und Markus abermals auf, ehe es um 17 Uhr zum Bürgermeister-Contest kommt.

Dann heißt es die Bühne und das Festzelt zu räumen, die Band „Krachleder“ bittet um 20.30 Uhr zur Party. Der Einlass erfolgt ab 19 Uhr bei einem Eintritt von 13 Euro, im Vorverkauf um zwei Euro ermäßigt. Dabei ist die Schmugglerbar wieder geöffnet.

Der Festsonntag beginnt um 9.30 Uhr im Zelt mit dem ökumenischen Gottesdienst. Ihm stehen Pfarrer Matthias Schröder von der Kirchengemeinde Luthersbrunn und Pastoralreferent Bernd Adelmann von der Pfarrei Heiliger Wendelinus Trulben vor. Um 10.30 Uhr haben die Kinder der kommunalen Kindertagesstätte auf der Bühne des Festzeltes ihren Auftritt. Um 10.45 Uhr folgt der offizielle Teil zum Jubiläumserntedankfest. Ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen, zu dem der Musikverein Trulben aufspielen wird. Der Festumzug beginnt um 14 Uhr.dan