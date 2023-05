Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Eiserne Hochzeit können heute Elisabeth und Siegfried Berger in der Hauptstraße 69 in Herschberg feiern. Die beiden 88-Jährigen wurden vor 65 Jahren von Pfarrer Schwinn in der protestantischen Pfarrkirche der Sickingerhöhgemeinde getraut. „Über alles offen miteinander reden und viel gemeinsam unternehmen“, nennen sie als wichtigste Gründe für eine jahrzehntelange Harmonie.

Elisabeth Berger, seit ihrer Kindheit nur Liesel genannt, ist in Herschberg mit einer Schwester und zwei Brüdern aufgewachsen und musste den Schmerz der Familie erleben,