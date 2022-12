Ein Berg von Geschenken, genau 324, gebracht von der Bundespolizei und der Bundeswehr, türmte sich am Freitag im Haus der Familie in Bad Bergzabern.

Es ist das Ergebnis der Wunschsternaktion der beiden Einrichtungen, bei der das Haus der Familie, das Haus der Diakonie und die Kita-Sozialarbeiterinnen 324 gelbe Sterne an Bedürftige verteilt hatten, die darauf ihre Wünsche schreiben konnten.

Hinter jedem Stern steht ein Bundespolizist oder ein Mitarbeiter des Elektronikzentrums der Bundeswehr, der jeweils einen Wunsch im Wert von rund 15 Euro erfüllt hat. Und noch so manches zusätzlich in die Geschenke dazu getan hat. Das größte Paket waren Windeln, die sich eine Mutter gewünscht hatte. Weitere Wünsche: Gutscheine für den Super- oder Drogeriemarkt, eine Eintrittskarte für den Wild- und Wanderpark in Silz oder eine Telefonkarte. „Ich möchte einmal mit meinem Freund ins Kino gehen“, wünschte sich eine 17-Jährige.

„Auch ein Geschenk für uns“

„Es war auch ein Geschenk für uns“, sagen Michael Sziele, Leiter der Bundespolizei und Wolfgang Eder, Leiter des Elektronikzentrums. Nachdenklich habe alle gemacht, dass Viele sich Dinge für andere gewünscht hätten. Die beiden Leiter haben zwei Kindern einen Wunsch erfüllt: ein Superhelden Marble Puzzle und einen rosa Schlafanzug mit Glitzerfigur.