Sei ein Teil der Geschichte – der Slogan des Purzelmarkts gilt auch für Corinna Boos. Obwohl sie aus Schaidt stammt und dort lebt, ist sie die neue Purzelmarktkönigin.

Nicht ganz unschuldig, so die Hoheit Corinna Boos, sei ihr Mann. Tobias Boos stammt aus Billigheim-Ingenheim und liebt den Trachtenverein. Er tanzt seit seinem sechsten Lebensjahr. Kennengelernt haben sich die beiden durch Freunde, die sie dann auch miteinander verkuppelt haben. Das war im Oktober 2010.

Ein Jahr später war sie Zuschauerin beim Purzelmarkt, 2013 tanzte sie schon in der Trachtengruppe mit. Mittlerweile ist die ganze Familie mit dabei: Tochter Magdalena seit 2018 und die zweijährige Karlotta seit 2022. Jedem in der Familie mache das Trachtenleben Spaß, so die 32-Jährige. Sie und ihr Mann wollen die Tracht aus der altmodischen, verstaubten Ecke, die manche Leute noch im Kopf haben, rausholen. Denn der Volkstanz mache echt viel Freude. Jeder sollte es mal probieren. Zumal die Billigheimer Trachtengruppe vom Deutschen Trachtenverband am Trachtentag in Bad Bergzabern im April zur „Tracht des Jahres“ gekürt wurde. Und diese ist die Älteste Gruppierung in der Pfalz. Seit 1906.

Bis vor Inthronisierung Füße still gehalten

Wie sie darauf kam, Purzelmarktkönigin zu werden? Als sie die erste Vorsitzende Ulrike Dietrich fragte, ob sie sich das vorstellen kann, habe sie sich noch nicht richtig getraut. Vergangenes Jahr reifte die Entscheidung so nach und nach, bis sie es vor einigen Monaten der Vorsitzenden mitteilte. Im Vorfeld hatte sich mit ihrem Mann abgesprochen. Niemanden sonst weihte sie ein. Erst eine Woche vor der Inthronisierung sagte sie es ihrer Mutter. Diese war entzückt und überlegt jetzt, nur noch mit „Queen Mum“ angesprochen zu werden, wie Corinna Boos erzählt. Beim Signieren der Autogrammkarten sprach sie auch mit ihrer Tochter Magdalena über ihr neues Amt. Mit der Bitte, dies erst kurz vor der Krönung ihren Freunden zu erzählen. Die Tochter hielt sich daran. Darauf ist die Mama sehr stolz.

Was kommt nun auf sie zu? „Allerhand!“, kommentiert Corinna Boos kurz. Und dann muss sie lachen. „Meine Vorgängerin hatte ein enormes Tempo. Sie absolvierte über 100 Termine“, erklärt sie. „Da kann ich schon wegen der Kinder und meiner Arbeit nicht mithalten.“ Als Erzieherin ist sie im katholischen Kindergarten in Büchelberg tätig. Die Familie wohnt in Schaidt. Aber Corinna Boos ist daran gelegen, viele Termine zu erfüllen.

„Crash-Kurs für meinen Mann“

Ihr Mann wird sie zu den Terminen begleiten. Wenn möglich, möchte sie natürlich die Kinder gerne dazu mitnehmen. „Und: Mein Mann bekommt einen Crash-Kurs in Sachen Lockenstab und Handhabung des Puderdöschens, sowie die unbedingte Mitnahme der Schminkutensilien. Ich hoffe, er ist auf alles vorbereitet“, so die Hoheit. „Auch darf ich nicht vergessen, zu erwähnen, dass für den Umzug am Sonntag 45 Hoheiten ihr Kommen zum Fest zugesagt haben. Darauf freue ich mich sehr.“

Für den Purzelmarktmontag hat sie einen Stand neben dem Eiscafé in Billigheim und will Kronen mit Kindern basteln. Erwachsene seien dazu natürlich auch eingeladen.