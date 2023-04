Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit einem halben Jahr hat die Weinstube „Zum Fuchsbau“ in Klingenmünster zu. Das Gebäude in der Weinstraße steht zum Verkauf. Wieso es zur Schließung kam und was die frühere Pächterin jetzt plant.

Sabrina Dietz sagt: „Ich habe die Weinstube geliebt, es war wie mein zweites Wohnzimmer. Und die Gäste waren wie eine Familie für mich.“ Die frühere Betreiberin