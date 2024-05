Die flächenmäßig größte Gemeinde der Südwestpfalz ist Wilgartswiesen. Das liegt auch an ihren beiden zugehörigen Annexen hoch oben im Pfälzerwald. Seit einer Legislaturperiode an der Spitze des 1042-Einwohner-Orts steht Manfred Schoch.

Manfred Schoch Foto: privat

Dieser ist bereits seit 1989 kommunalpolitisch tätig und strebt nun eine zweite Amtszeit an. Der 69-Jährige arbeitete früher in Führungspositionen bei einer Bank und einem Automobilgroßhandel.

2019 war Schoch der einzige Bewerber und erhielt 76,3 Prozent der Stimmen. Nun buhlt ein weiterer Kandidat um die Gunst der Wähler: Markus Schöffel.

Markus Schöffel Foto: privat

Der 46-jährige, fünffache Familienvater betreibt in Wilgartswiesen eine Schlosserei. Ab 2009 war er im Gemeinderat, hatte jedoch 2021 sein Mandat niedergelegt. Das Gremium wird diesmal wegen eines Formfehlers bei der Listenaufstellung per Mehrheitswahl gewählt.

Wahlen in den Annexen

In den Rat der Muttergemeinde hofft auch Michael Eck gewählt zu werden, um die Interessen des Hermersbergerhofs zu vertreten, wo er als Ortsvorsteher kandidiert.

Michael Eck Foto: privat

Der gebürtige Landauer wohnt seit 2001 in der Annexe, in der gerade 55 Menschen leben. Der 43-Jährige wurde 2014 in den Ortsbeirat gewählt und ist in der aktuellen Legislaturperiode als Stellvertreter von Ortsvorsteherin Vera Schmitt tätig, die nicht mehr kandidiert. Der Berufskraftfahrer ist bei der Feuerwehr engagiert.

In der 100-Einwohner-Annexe Hofstätten, in der aktuell Peter Bernhard Ortsvorsteher ist, gibt es keinen Bewerber für das Amt.