„Wärri Briddisch“ geht es seit Wochen bei den Karnevalisten in Bad Bergzabern zu. Allerdings die Namen ihrer Tollitäten verraten, dass beide nicht aus dem britischen Königreich kommen: Tatiana I. und Alexej I.

Zwar fuhren Tatiana I. und Alexej I. beide noch unerkannt am 11.11. des vergangenen Jahres in einen Doppeldecker in die Bad Bergzabener Schlosshalle, doch kamen die beiden nicht aus London, sondern direkt aus ihrer „prinzlichen Residenz“ in Schweigen-Rechtenbach, wo sie seit ihrer Hochzeit am Valentinstag 2008 leben.

Familie Gerhardt ist seit Jahren vom Faschingsvirus infiziert: Die drei Kinder tanzen in den Kindertanzgruppen, der elfjährige Sohn Oliver darf Mama und Papa in ihrer Prinzenkampagne sogar als Kinderprinz mit seiner Kinderprinzessin Viviane zu den Veranstaltungen begleiten.

Erstes Treffen in Kasachstan

Die sympathischen Faschingshoheiten kennen sich schon seit ihrer Jugendzeit. Tatiana, in Russland geboren, besuchte Verwandte in Kasachstan und traf dort zum ersten Mal Alexej, der kurz darauf 1992 mit seiner Familie nach Deutschland, der Heimat seiner Vorfahren, auswanderte. Bad Bergzabern wurde ihr neues Zuhause, auch das von Tatianas Opa.

Als die Friseurin ihren Großvater 2007 in Bad Bergzabern besuchte, traf sie erneut Alexej – und beide verliebten sich. Zielstrebig hatte dieser sein Leben in der Südpfalz geplant: Metallbauer gelernt, Bundeswehr absolviert, bei Daimler einen Arbeitsplatz gefunden und in Schweigen-Rechtenbach ein Haus gebaut, wo er sich auch ehrenamtlich in Vereinen engagierte.

Über ein besonderes Versprechen

Während Alexej auf eine elfjährige Faschingskarriere zurückblicken kann, blieb Tatiana in dieser Zeit lieber im Hintergrund, obwohl in der Karnevalgesellschaft Hameckia schon oft der Wunsch geäußert wurde: Ihr könntet doch auch mal unser Prinzenpaar werden. Seit elf Jahren tanzt der amtierende Faschingsprinz beim Männerballett, 2015 ernannte ihn die KG zum Bühnenmeister. „Ich wusste um den heimlichen Wunsch von Alexej, einmal Prinz zu sein, aber für mich war es bisher unvorstellbar, vor so vielen Menschen auf der Bühne zu stehen.“ Als ihr Mann im Urlaub 2020 schwer erkrankte und sie nicht wussten, ob er wieder gesund wird, habe sie an seinem Krankenbett geschworen: „Wenn mein Schatz wieder gesund wird, werde ich nicht mehr nein sagen, dann werden wir das Prinzenpaar.“

Unterstützung von einem anderen Paar

Als die Nachbarin des Paares und Hameckia-Sitzungspräsidentin Sabine Benz die beiden besuchte und die Frage stellte, habe ihr spontanes Ja Benz selbst und ihren Mann überrascht, wie die 43-jährige Faschingshoheit berichtet. „Die kurze Zeit bis zur Inthronisierung war extrem stressig. Niemand durfte es wissen, nicht mal unsere drei Kinder, unser Outfit mussten wir verstecken. Umso größer war der Wau-Effekt, als das Geheimnis endlich gelüftet wurde“, erinnert sich der 46-jährige Prinz Karneval an das Ereignis zurück.

„Wir sind ja nicht allein. Denn unsere Amtsvorgänger Elfi und Heinz Leiser, für die es kaum Veranstaltungen während ihrer coronagebeutelten Kampagne im vergangenen Jahr gab, werden uns dem Motto gemäß „Wärri Briddisch“ als Queen Mum und Prinzgemahl unterstützen und mitregieren“, freut sich das Prinzenpaar der Hameckia.