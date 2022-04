Nach einer zweijährigen Corona-Zwangspause öffnet das Westwallmuseum Bad Bergzabern am Karfreitag wieder seine Tore für die breite Öffentlichkeit. Noch wird getestet, wie Führungen funktionieren könnten.

Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Besucherzahl stark begrenzt war und die Gäste sich teilweise im Vorfeld anmelden mussten, ist das Museum jetzt – unter Beachtung der 3G-Regeln – wieder für alle Interessierten geöffnet. „Auf reguläre Führungen müssen wir leider aufgrund der kleinen Räume in den Untergeschossen verzichten, im Moment experimentieren wir noch damit, die Führung zentraler zu gestalten und vielleicht ganz ins Freie zu verlagern. Wir müssen im laufenden Betrieb sehen, ob unsere Gäste diese Möglichkeit annehmen“, sagt Museumsleiter Martin Galle.

Auch ihn beschäftigt die Lage in der Ukraine und der Geflüchteten in der Südpfalz. Um zu helfen, wird das Museum die Hälfte der Oster-Einnahmen für die ukrainischen Flüchtlinge in der Stadt spenden. Rudi Job, Pfarrer in Rente, wird die Spenden für den Arbeitskreis Ukraine-Pfalz am Ostermontag nach Kassenschluss direkt in Empfang nehmen. Geöffnet hat das Museum am Karfreitag und Ostermontag von 11 bis 17 Uhr.

