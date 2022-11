Besucher des Wertstoffwirtschaftszentrums (WWZ) Süd in Billigheim-Ingenheim werden bis auf Weiteres vor verschlossenen Türen stehen. Wieso es aus Sicht des Landkreises SÜW keine andere Lösung als die vorübergehende Schließung gibt.

Wegen Krankheitsausfällen hat das WWZ bei Ingenheim am Montag nicht geöffnet und wird auch die nächsten Tage zu bleiben. Nach Angaben des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft des Landkreises SÜW bleibt der Standort bis auf Weiteres geschlossen. Ausweichen können Betroffene zwar auf den Standort in Edesheim. Allerdings bittet der Landkreis darum, die Besuche möglichst auf die kommende Woche aufzuschieben.

In Ingenheim sind standardmäßig vier Mitarbeiter beschäftigt, von denen mindestens zwei dauerhaft für einen ordnungsgemäßen Betrieb anwesend sein müssen. Das teilt Rolf Mäckel, Werkleiter des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. „Seit Samstag sind drei von ihnen an Corona erkrankt.“ Wegen des Krankenstands im WWZ Nord in Edesheim können Mitarbeiter von dort nicht im Süden des Landkreises aushelfen. „Zum einen müssen für den dortigen Betrieb mindestens drei Mitarbeiter vor Ort sein. Zum anderen wollen wir die Mitarbeiter beider WWZ während der Pandemie getrennt halten, um das Infektionsrisiko und Ausfälle zu vermeiden beziehungsweise zu mindern.“

100 bis 200 Besuche täglich

Beim WWZ Nord werden die eingesammelten Abfälle zu den Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben umgeladen: unter anderem der komplette Restmüll der Südpfalz, der zur Verbrennungsanlage in Pirmasens transportiert wird. „Deshalb müssen wir den Betrieb bei Edesheim gewährleisten. Eine andere Möglichkeit der Umladung gibt es im näheren Umkreis nicht“, betont Mäckel.

Am Standort in Ingenheim werden saisonbedingt täglich etwa zwischen 100 bis 200 Anlieferungen verzeichnet. Die meisten betreffen Grünabfälle und sonstige Wertstoffe, die kostenfrei entgegengenommen werden, etwa Holz, Metall und Papier.

Wann das WWZ Süd wieder geöffnet haben dürfte

Es ist nicht das erste Mal, dass der Standort in Ingenheim vorübergehend geschlossen werden muss. Im März 2020 war die Anlage in der Zeit des coronabedingten Lockdowns für sieben Wochen geschlossen. Zeitgleich waren auch im WWZ Nord bei Edesheim bis Ende Mai 2020 keine Besuche möglich. Dieses Jahr musste das WWZ Süd bereits Anfang Februar coronabedingt für einige Tage schließen. „Zu dieser Zeit waren zwar vermehrt Anlieferungen im WWZ Nord zu verzeichnen, der Betrieb erfolgte aber ohne größere Wartezeiten oder Störungen. Wir gehen auch diesmal von einer ähnlichen Situation aus“, berichtet Mäckel.

Die Besucher sind im Schnitt weniger als zehn Minuten vor Ort. Anlieferungen in den eher weniger intensiv genutzten Zeiten zwischen 7 und 8 Uhr, 12.30 bis 14 Uhr sowie 16 bis kurz vor 17 Uhr können voraussichtlich wie bisher im WWZ Nord in der gewohnten Kürze abgewickelt werden. Zumal die Einschränkung nicht lange dauern dürfte. Es wird davon ausgegangen, dass das WWZ Süd bei Ingenheim bereits Ende dieser Woche öffnet.

Davon abgesehen weist der Werkleiter darauf hin, dass viele krautige Grünabfälle, insbesondere Laub und Rasenschnitt, entweder verwertet oder in der Biotonne entsorgt werden sollten. Eine 120 Liter fassende Biotonne koste monatlich 5,60 Euro Gebühren. Sie werde von Juni bis einschließlich November wöchentlich entleert, sonst im 14-tägigen Turnus. Angesichts der teureren Benzinpreise wäre es günstiger, den Aufwand zu sparen, besagte Grünabfälle zu den Sammelstellen zu fahren.

Info

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.suedliche-weinstrasse.de/de/einrichtungen/eww/aktuelles.php