Auf dem Göcklinger Friedhof wird jede dritte Grabreihe nicht mehr belegt. Das hat der Gemeinderat beschlossen, weil sich zwischen den Grabreihen nach Ablauf der Ruhefristen vermehrt Lücken ergeben. Die frei werdenden Flächen sind von der Gemeinde zu pflegen, was für sie mit einem höheren Zeitaufwand verbunden ist. Darüber hinaus wirken diese Flächen wie grüne Flicken, stören somit ein einheitliches Bild. Rückblickend sei es vor 40 Jahren eine gute Entscheidung gewesen, die Ruhestätte nicht zu erweitern, was damals angedacht war. Auch die in den vergangenen Jahren sich veränderte Bestattungskultur habe eine Trendwende eingeleitet. Die Beisetzung derzeit noch lebender Ehegatten in das Grab ihres verstorbenen Ehegatten soll allerdings weiterhin möglich sein. Die Umwidmung der Belegung soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.