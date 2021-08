Auf Initiative der Eheleute Nicole und Walter Knauf wird am Sonntag, 8. August, ab 11.30 Uhr im Göcklinger Weingut Knauf in Kooperation mit der Gemeinde sowie örtlicher Unternehmer und Vereine zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz eingeladen. Der Erlös geht komplett auf ein Spendenkonto des Landes. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mit spontaner musikalischer Unterhaltung durch verschiedene Akteure darf gerechnet werden. Kuchenspenden werden unter Telefon 06349 3892 06349 922840 entgegengenommen. Die coronabedingten Verhaltensregeln sind einzuhalten.