Bad Bergzabern. Noch bis zum 15. Juli können sich Vereine und Institutionen in der Region für Stiftungsmittel bei der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau bewerben.

Es sind 60.000 Euro, die durch die Stiftung der VR-Bank SÜW-Wasgau eG noch in diesem Jahr an gemeinnützige Institutionen und Projekte im Geschäftsgebiet verteilt werden können, teilt die Bank mit. Förderungswürdige Vereine oder Institutionen haben die Möglichkeit, sich über die Homepage: www.vrbank-sww.de/stiftung bis zum 15. Juli 2021 zu bewerben. Im Falle einer Zusage werden die Stiftungsmittel auf ein bei der Bank geführtes Girokonto ausgezahlt.

Im Jahr 2020 hat die Stiftung der Bank 62 Projekte in der Region finanziell unterstützt. „Wir würden uns freuen, die Anzahl an Fördermaßnahmen in diesem Jahr erneut zu steigern. Hier ist jeder Cent richtig investiert, denn er kommt dem Gemeinwohl der Menschen und unserer Region zugute“, betont Wolfgang Faber, Vorsitzender der Stiftung. Neben zahlreichen Schulprojekten werden beispielsweise die Förderung der Jugendarbeit in verschiedenen Vereinen sowie kulturelle oder kirchliche Initiativen bezuschusst.

Nachhaltigkeit hat herausragenden Stellenwert

Mit der Vergabe von Spenden- beziehungsweise Stiftungsgeldern kommt die VR Bank nicht nur dem genossenschaftlichen Grundgedanken „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ nach, sondern auch dem in ihrem Unternehmensleitbild fest verankerten Wert „Nachhaltigkeit“. Im November 2018 ist sie deshalb vom Institut für Nachhaltiges Banking (INAB) aus Ludwigshafen für nachhaltiges Banking zertifiziert worden. Das freiwillig angestrebte Zertifikat bringt zum Ausdruck, dass die Bank dem Thema Nachhaltigkeit einen herausragenden Stellenwert auf sozialer, ökonomischer und ökologischer Ebene zuweist und ihre Unternehmensführung danach ausrichtet.