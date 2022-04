Exakt 51 Mitglieder hat der Göcklinger Landfrauenverein, wie in der jüngsten Versammlung im Weingut Hafner berichtet wurde. Für dieses Jahr sind mehrere Erzählcafés vorgesehen, eventuell soll sich auch am Weinfest im Ort beteiligt werden. Bei den Vorstandswahlen wurde Doris Klein in ihrem Amt als erste Vorsitzende bestätigt. Nach vielen Jahren als Vorsitzende und Schriftführerin stellte sich Brigitte Knauf für eine Leitungsfunktion nicht mehr zur Wahl. Die Anwesenden dankten ihr für die geleistete Arbeit.

Der Vorstand

Vorsitzende: Doris Klein, Schriftführerin: Jasmin Hafner, Kassenführerin: Karin Lentz-Garrecht, Kassenprüferinnen: Biene Wisser und Ruth Dieringer, erweitertes Führungsteam: Lieselotte Dausch, Genia Hartstern, Hedda Keller und Ute Büchler-Lochbaum.