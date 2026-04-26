Sven-Erik Ball ist seit mehr als 50 Jahren Gastronom in Gleiszellen-Gleishorbach. Er führt das Hotel-Restaurant „Zum Lam“. Angefangen hat er in einem anderen Beruf.

Seit über 50 Jahren ist Gastronom Sven-Erik Ball aus Gleiszellen-Gleishorbach in Sachen Pfälzer Spezialitäten und Gemütlichkeit unterwegs. Zuerst mit der Weinstube „Zur Winzergasse“, jetzt mit dem Hotel-Restaurant „Zum Lam“. Was im Alter von 19 Jahren begann, ist heute eine Erfolgsgeschichte.

Zunächst bei der Lufthansa

Nach erfolgreicher Ausbildung zum Elektroniker im früheren Inst-Werk – heute ist das das Elektronikzentrum der Bundeswehr – in Bad Bergzabern ging es erst mal raus in die Welt. Das erzählt Ball schmunzelnd. Er und seine Kumpels erfuhren damals über die RHEINPFALZ, dass die Lufthansa Arbeiter suchte. Ein spontaner Ausflug zum Tag der offenen Tür der Lufthansa in Frankfurt brachte die Initialzündung. „Wir hatten unsere Ausbildung in der Tasche und waren bereit für Abenteuer“, erzählt der 70-Jährige. „Und wir waren absolut fasziniert von den großen Flugzeugen, die wir bei einer Tour durchs Gelände besichtigen konnten.“ Nach der Besichtigung legten sie sofort eine Aufnahmeprüfung ab und wurden als Flugzeugelektriker angenommen. So kam der spätere Gastronom zu seiner ersten Arbeitsstelle. Ein Jahr an großen Flugzeugen herumzuschrauben, war echt toll, so Sven-Erik Ball rückblickend. Doch das Heimweh war stärker – und „die Hesse“ waren nicht so seins.

Herzensprojekt verwirklicht

Zurück in der Winzergasse baute er mit seinem Vater Erich Ball den ehemaligen Weinkeller der Familie aus. Einer de ersten Weinstuben entstand so in der Region. Das war 1974. „Ohne die Hilfe und das Engagement meines Vaters, wäre es nicht so weit gekommen“, erinnert er sich. Zum ersten Federweißen-Weinfest in der Winzergasse am 21. Oktober 1975 öffneten die Pforten des Weinlokals „Zur Winzergasse“. Und es war ein Selbstläufer. Mit seiner ersten Frau Hanne, die im ersten Jahr hinterm Herd stand, verwirklichte er ein Herzensprojekt. Danach kochte der Chef persönlich. 18 Jahre lang gab es die Weinstube mit 54 Sitzplätzen.

Das Gebäude genau nebenan wurde während dieser Zeit dazugekauft. Nach einigen Renovierungen im Jahre 1991 begann am 26. September 1993 die Ära des Restaurants „Zum Lam“. Mit seiner damaligen zweiten Frau Iris, die bis 2010 den Service leitete. Das Haus beherbergte bis 1954 schon ein Wirtshaus mit dem gleichen Namen. Im ersten Stock des Gebäudes betrieb bis 1954 dies der damalige Besitzer Nikolai Ehrhardt.

Es gibt auch einen Biergarten

Das jetzige Lokal liegt im Erdgeschoß. Und Pfälzer Spezialitäten sind immer noch auf der Speisekarte zu finden. Auch haben ein Viertel und ein Schoppen immer noch das gleiche Maß wie 1975, betont Sven-Erik Ball. Im ersten Stock sind Fremdenzimmer und weitere in einem ehemaligen Winzerhaus gegenüber. Insgesamt gibt es zwölf Zimmer. Dazu kommen noch ein Biergarten, der 2002 erweitert wurde, und eine umgebaute Scheuer für die großen Festlichkeiten. Alles in allem 154 Sitzplätze stehen dem Besucher zu Verfügung.

Genau gegenüber des Gasthauses betreibt die Familie Ball einen kleinen Laden mit Souvenirs und Mitbringseln aus der Südpfalz. Hier ist auch die Hotel-Rezeption. Im Bau befindlich sind im Moment eine Parkgarage für sechs Ferienwohnungen. Das Familienteam um Sven-Erik Ball ist eingespielt. Sohn Marco kümmert sich um alles Technische rund um die Software und ist IT-Techniker. Seine Tochter Christine und Sohn Johannes arbeiten im Betrieb. „Sie sind meine Zukunft und die des Unternehmens. Aber solange ich noch mitmischen kann, bin ich da“, so der 70-Jährige. Aber auch Lebensgefährtin Jasmin greift ihm tatkräftig unter die Arme.

Auch beim 1.FC Kaiserslautern bekannt

Während den zwei Weinfesten im September und Oktober steigt die Personalzahl schon mal über 30, erklärt er. Denn da wird es mehr als voll in der Winzergasse. Auch beim 1. FC Kaiserslautern ist Ball mehr als bekannt. Bereits seit 50 Jahren ist er Mitglied im Verein. Viele damalige Fußballgrößen und Manager, wie Ronnie Hellström, Klaus Toppmöller, Hans-Peter Briegel oder Norbert Thines waren bei ihm gerne zu Gast. Und einige Freundschaften halten bis heute.