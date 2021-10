Am Montag, 11. Oktober, beginnen die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung der K47 bei Göcklingen. Unter Berücksichtigung der Belange der Anlieger wird die gesamte Baumaßnahme in drei Bauabschnitte unterteilt, informiert der zuständige Landesbetrieb Mobilität in Speyer. Die betroffenen Straßenabschnitte müssen jeweils voll gesperrt werden.

Die Arbeiten erfolgen sollen bis 20. November abgeschlossen sein. Der erste Bauabschnitt dauert vom 11. bis 15. Oktober und umfasst die Arbeiten am Anschlussast der K17 auf die K 47 im Osten von Göcklingen. Die Verkehrsführung erfolgt hier mittels Ampel. Eine großräumige Umleitung des Verkehrs ist daher nicht erforderlich. Die Zufahrt nach Göcklingen ist gewährleistet.

Der zweite Bauabschnitt umfasst die Arbeiten innerhalb der Ortsdurchfahrt von Göcklingen auf einer Länge von rund 170 Metern. Die Arbeiten beginnen am Montag, 18. Oktober. Der Umbaubereich beginnt im Kreuzungsbereich Hauptstraße/Römerweg und endet an der Zufahrt des Parkplatzes am Sportplatz im Westen. Der zweite Bauabschnitt soll laut LBM bis 2. November dauern. Während der Bauzeit sind die Zufahrt zum Sportplatz aus dem Westen sowie die Zufahrt zum Römerweg aus dem Osten gewährleistet. Der Ortskern von Göcklingen kann aus dem Westen während der Bauzeit nur über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke über die L508 und bei Eschbach weiter über die L509 und K17 in Richtung Göcklingen angefahren werden.

Kosten belaufen sich auf 230.000 Euro

Der dritte Bauabschnitt beginnt direkt im Anschluss und soll bis zum 20. November dauern. Er umfasst die Sanierungsarbeiten an der K47 zwischen Ortseingang Göcklingen und der Anschlussstelle L508 im Westen. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt analog zum zweiten Bauabschnitt über die L 508, die L 509 und die K 17. Der Parkplatz am Sportplatz kann während der gesamten Bauzeit von Osten über die Hauptstraße angefahren werden. Die ausgeschilderte Umleitung des Radweges entlang der L508 erfolgt über Wirtschaftswege und Göcklingen.

Die Kosten für die rund 1200 Meter lange Baumaßnahme belaufen sich laut LBM auf rund 230.000 Euro.