Traditionell wird der närrische Reigen einer Kampagne (Session) durch die Ordensvorstellung des Jahresordens der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine eröffnet. Die Villa Wieser ziert den 35. Jahresorden, der am Donnerstag in Herxheim der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Rechtzeitig vor dem Kampagne-Start 2021/22 übergab Jürgen Lesmeister, Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalsvereine, gemeinsam mit Andreas Müss, dem Bezirksvorsitzenden Vorderpfalz, das erste Exemplar in einer kleinen Feierstunde, die musikalisch von der Blockflötistin Rabea Kraft und dem Pianisten Bernd Camin untermalt wurde, der Bürgermeisterin der Ortsgemeinde Herxheim, Hedi Braun. Bei der Vorstellung wurde auch Daniel Baudy, der mit seinem Liedvortrag „Als echter Herxemer“ wieder einmal überzeugte, auch mit dem Verdienstorden des Bundes Deutscher Karneval in Gold mit Brillant von Präsident Lesmeister ausgezeichnet. Zuvor stellte Carl-Martin Starck die Geschichte der Herxheimer Fasnacht vom „Gesangverein Gießkanne“ zum CV Narhalla sowie den Karnevalverein „Herxemer Wind“ mit seinem erfolgreichen Männerballett „Die Windboys“ vor.

Ortsbürgermeisterin Braun bedankte sich für die Ehre, dass ein Motiv aus Herxheim für den Jahresorden auserwählt wurde. In Herxheim habe die Fasnacht eine große Tradition.

Ortsgemeinde kauft Villa in den 1980er-Jahren

Die Villa Wieser, ein Kleinod, im Stil eines französischen Landschlösschens gebaut, war zuerst als Ferienresidenz des Herxheimer Bürgers Leonhard Peters errichtet, der als Bierbrauer in Frankreich sein Vermögen machte und später als Gönner seiner Heimatgemeinde in die Pfalz zurückkehrte. Das Anwesen wurde in den 1980er-Jahren von der Ortsgemeinde aufgekauft und renoviert.

Heute ist der imposante Bau der gesellschaftliche und kulturelle Mittelpunkt des Ortes. Nicht nur die Kunstschule Villa Wieser, die in allen Bereichen der Bildenden Kunst unterrichtet, ist hier untergebracht. Regelmäßig finden hier auch Kunstausstellungen und Lesungen unterschiedlichster Art statt, dazu Konzertreihen und Auswahlkonzerte der Villa Musica. Der Park der Villa Wieser, der öffentlich zugänglich ist, bietet die wunderschöne Kulisse für hochkarätige Open Air-Veranstaltungen, die die Ortsgemeinde jährlich initiiert. Ein besonderes Beispiel hierfür ist die beliebte Konzertreihe „Klassik im Park“. Aber auch Theateraufführungen und Lesungen finden im Park der Villa Wieser immer wieder den passenden Rahmen für ihre Darbietungen.

Stets zieren markante Bauwerke den Orden

Seit 1987 ziert jedes Jahr ein markantes Bauwerk aus dem Verbandsgebiet den Orden. Die Motive stammen abwechselnd aus den vier Bezirken des im Bund Deutscher Karneval (BDK) zweitgrößten Landesverbandes Baden-Pfalz. Im Jahr 2018 war das „Max-Kern-Haus“, das Heimatmuseum in Blankenloch (Mittelbaden), im Jahr 2019 das „Schloß“ in Bruchsal (Nordbaden) und im vergangenen Jahr war das „Forum Alte Post“ in Pirmasens (Westpfalz) das Motiv des Jahresordens. Die Jahresorden der Vereinigung, seit vielen Jahren in Goldprägung auf grünem Email sind begehrte Sammlerobjekte in- und außerhalb des Verbandsgebietes.