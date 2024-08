Ab 25. August, also pünktlich zum Start der Schule nach den Sommerferien, gibt es auf den Buslinien 540, 541, 543 und 544 im Raum Bad Bergzabern sowie im Schülerverkehr zu den Schulstandorten Landau und Bad Bergzabern eine Vielzahl von Änderungen. Darüber informiert die Queichtal Nahverkehrsgesellschaft. Insbesondere im Raum Bad Bergzabern seien die Abläufe deutlich optimiert worden, eine zu Schulbeginn pünktliche Ankunft am Schulzentrum Bad Bergzabern sei jetzt für alle Schüler verlässlich sichergestellt. Damit das funktioniert, mussten auch die Abfahrtszeiten zu den umliegenden Grundschulen und zum Schulstandort Landau angepasst werden.

Die zum Winterfahrplanwechsel im Dezember 2022 eingeführte umsteigefreie Verknüpfung der Buslinien 541 (Landau – Bad Bergzabern) und 543 (Bad Bergzabern – Wissembourg) am Bahnhof Bad Bergzabern wird laut QNV nun auch für die Buslinien 540 (Landau – Klingenmünster – Bad Bergzabern) und 544 (Bad Bergzabern – Niederotterbach – Schweighofen) realisiert. Fahrgäste aus den Orten Schweighofen, Kapsweyer, Steinfeld und Niederotterbach erhielten so beispielsweise die Möglichkeit, umsteigefrei über den Bahnhof Bad Bergzabern hinaus bis Klingenmünster zu fahren.

Mangels Nachfrage entfällt für die Linie 544 der zusätzliche Fahrt-Ast mit Umstieg auf die Linie 547 auf der Route Niederotterbach – Schweighofen. Der Anschluss bleibt aber am Bahnhof Bad Bergzabern weiterhin bestehen. Der bisher im Samstagsfahrplan bereits angebotene Fahrweg über Kapellen, Oberhausen und Dierbach findet nun auch an Wochentagen in den Taktlücken der Linie 547 Einzug in die Fahrpläne. Die Linie verkehrt ansonsten zu optimierten Fahrzeiten auf direktem Weg zwischen Bad Bergzabern und Schweighofen.

„Zwischen 6 Uhr und 23 Uhr verkehren die Linien 540 bis 544 samstags nun im lückenlosen Zwei-Stunden-Takt“, so die QNV. An Freitagen seien auf den Linien 540 und 541 darüber hinaus zusätzliche Spätverbindungen zwischen Landau und Bad Bergzabern ergänzt worden. Die Anbindung der Kaiserbacher Mühle durch die Linien 531 und 540 müsse zugunsten der Fahrplanstabilität entfallen. Fahrgäste werden gebeten, die Linie 524 zu nutzen.

Info

Die geänderten Fahrpläne und Verbindungen gibt es in Kürze als Aushangfahrplan an den Haltestellen, in der myVRN-App und unter www.qnv.de. Dort findet sich auch eine Zusammenstellung aller Schulbusfahrten, sortiert nach Schulstandort.