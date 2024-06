Zwei bisherige politische Akteure sind verschwunden: die FWG Hinterweidenthal (zwei Sitze) und die FDP (drei Sitze). An Stelle der ersten ist die Wählergruppe des Hinterweidenthalers Manfred Schary getreten, die mit 7,5 Prozent zwei Mandate gewann. An die Stelle der FDP trat die WG Hääschde. Die seit 2014 bestehende Koalition aus FWG VG Hauenstein, Grünen und SPD war Ende 2020 zerbrochen. Jetzt bieten sich neue Konstellationsmöglichkeiten. Die FWG VG Hauenstein kann ihre fünf Mandate verteidigen. Mit 21,5 Prozent fährt sie sogar ein minimal besseres Ergebnis als 2019 ein, als sie auf 20,8 Prozent kam. Die SPD verlor 3,8 Prozentpunkte und erreichte noch 12,9 Prozent der Stimmen. Damit büßt sie auch einen Sitz ein und kommt nun auf drei Mandate. Die Grünen fallen tief von 15,6 auf 7,1 Prozent und damit von vier auf zwei Sitze. 7232 Bürger waren stimmberechtigt, die Wahlbeteiligung lag bei 72,6 Prozent. daa/höj

Mit sechs Sitzen wird die Fraktion so groß wie die der CDU sein, die mit 24,8 Prozent der Stimmen ((2019: 25,2 Prozent) auf ähnlichem Niveau blieb.

