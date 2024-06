An der Spitze der SPD-Fraktion im Verbandsgemeinderat Bad Bergzabern gibt es einen Wechsel. Wie die Partei mitteilt, wurde Volker Christmann, Ortsbürgermeister in Vorderweidenthal, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er tritt die Nachfolge von Simon Deusch an, der auf eigenen Wunsch nicht mehr für den VG-Rat kandidiert hatte. Komplettiert wird der künftige Fraktionsvorstand von Sarah Thöne (Klingenmünster) und Tim Leonhart (Kapsweyer). „Ich freue mich auf die nächsten fünf Jahre mit einem jungen und engagierten Team. Vor der Verbandsgemeinde liegen große Herausforderungen. Gemeinsam mit der Fraktion, unseren Partnern und der Verwaltung werden wir diese beherzt angehen“, erklärt Christmann. Mit Sarah Thöne, Sven Krieger, Torben Kornmann, Tim Leonhart, Christian Semar und Martin Körner gibt es sechs neue Gesichter in der zehnköpfigen Fraktion.