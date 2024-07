Die Wahl hat den Verbandsgemeinderat Bad Bergzabern nicht auf Links gedreht. Vieles bleibt, wie es war. Und doch hatte die erste Sitzung Bemerkenswertes zu bieten.

Es ist der erste Eindruck, der zählt. In vielen Fällen bleibt er haften und ist nur schwer zu revidieren. Das bestätigen wissenschaftliche Studien. So gibt es in der Psychologie den Primäreffekt,