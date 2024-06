Größter Gewinner ist die AfD mit einem Plus von 5,4 Prozentpunkten auf 15,6 Prozent. Sechs Mandate bedeuten zwei mehr im Vergleich zu 2019. Unverändert sechs der insgesamt 36 Sitze im Verbandsgemeinderat gehen an die Freie Wählergruppe (FWG).

Die größte Fraktion im Verbandsgemeinderat bleibt die CDU. Allerdings hat sie diesen Status nicht mehr alleine inne, sie muss ihn sich künftig mit der SPD, der Partei von Verbandsbürgermeisterin Kathrin Flory, teilen. 27,6 Prozent der Wähler setzten ihr Kreuz bei den Sozialdemokraten. Das ist ein Plus von 0,8 Prozentpunkten und einem Mandat gegenüber 2019. Die CDU verliert 0,1 Prozentpunkte und landet bei 27,2 Prozent. Beide Fraktionen kommen auf zehn Sitze im Verbandsgemeinderat.

In der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern waren 19.843 Menschen aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben. Gewählt haben am Ende 13.174 Bürger, das entspricht einer Wahlbeteiligung von 66,4 Prozent. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren lag diese 0,6 Prozentpunkte höher.

