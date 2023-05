Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Um den Verkehr in der Ortsdurchfahrt von Appenhofen zu bremsen, hat der zuständige Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer an der Ortseinfahrt aus Richtung Heuchelheim kommend Hindernisse aufgestellt.