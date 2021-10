Der Verein Kultur und Kunst Leinsweiler organisiert vom Freitag, 8., bis Sonntag, 17. Oktober, eine Veranstaltungsreihe „Begegnung mit Max Slevogt“ anlässlich des Geburtstags des Künstlers

Seit dem Jubiläum zum 150. Geburtstag von Max Slevogt organisiert der Verein jährlich einige Veranstaltungen. Hiermit soll die Erinnerung an den Menschen und Künstler wachgehalten und sein vielfältiges Lebenswerk gewürdigt werden.

Alle Veranstaltungen finden in der Sonnenberghalle in Leinsweiler statt. Ein Überblick: