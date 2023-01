Lange hat es nicht gedauert, bis die beiden vom Zonta Club Bad Bergzabern an die Stadt Annweiler übergebenen Sitzbänke zur Zielscheibe von Vandalismus wurden.

Mit ihrer orange leuchtenden Farbe und der Aufschrift „Kein Platz für Gewalt gegen Frauen“ sollen die Sitzbänke am Professor-Naegle-Platz und an der Bushaltestelle in Queichhambach ein Signal für das Recht auf ein Leben ohne Gewalt und Angst setzen. Wer den QR-Code mit dem Smartphone scannt, erhält online Infos zu Hilfs- und Beratungsangeboten. Im November aufgestellt, wurden die Sitzbänke nun beschädigt, wie die Stadt mitteilt. Unbekannte haben an beiden Bänken jeweils den ersten Buchstaben des Slogans zerstört, an jener in Queichhambach bereits zum wiederholten Mal. Susanne Faber, Präsidentin des Zonta Clubs Bad Bergzabern, sagt: „In einem Fall wurde das K gewaltsam per Stemmeisen aus der Bank herausgebrochen.“ Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried informiert, dass gemeinsam mit dem Zonta Club Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet werde.