Ist die Webseite des Landkreises Südliche Weinstraße bei den Corona-Infos nicht auf dem aktuellen Stand oder wieso ist eine Meldung zu den Inzidenzwerten älter als vier Wochen? Das fragt sich ein Leser.

„Die Kreisverwaltung scheint es nicht für notwendig zu erachten, auf ihrer Seite aktuell zu informieren“, lautet der Vorwurf eines Kreisbürgers, der sich auf der Homepage der Behörde einen Überblick zu den Inzidenzahlen verschaffen wollte. Handelt es sich doch um eine der Konstanten, die in der Gesundheitspolitik für Einschränkungen berücksichtigt werden.

In der Tat findet sich unter der Rubrik Corona und dem Titel „Wichtige Infos zur Corona-Pandemie“ eine Meldung. Sie datiert vom 4. August und gibt wieder, dass die Inzidenzzahl im Kreis SÜW am 2. August den dritten Tag in Folge unter 35 lag. Nach sieben Tagen würden Einschränkungen außer Kraft treten. So weit, so gut. Allerdings ist mittlerweile September. Ist die Meldung nicht veraltet?

Änderungen geplant

Kreissprecherin Marina Mandery weist auf Anfrage der RHEINPFALZ darauf hin, dass das Ordnungsamt darin auf die geltende Rechtslage verweist. Und die habe sich eben seit dem 4. August nicht geändert. „Die Inzidenz lag seither an keinen drei aufeinanderfolgenden Tagen über 35.“ Erst dann würden am übernächsten Tag Maßnahmen in Kraft treten.

Dies dürfte sich nach jetzigem Stand im Herbst ändern. „Sofern dies der Fall ist, werden die entsprechenden Infos zur neuen Rechtslage an dieser Stelle veröffentlicht.“

Was die Aktualität der Zahlen angeht: Auf derselben Internetseite finden sich etwas weiter unten auch die tagesaktuellen Infektionszahlen für den Landkreis sowie ein Link zu den tagesaktuellen Inzidenzzahlen. „Wir nehmen die Anfrage des Bürgers jedoch zum Anlass, die tagesbezogenen Kennzahlen künftig weiter oben zu platzieren“, teilt Mandery mit.