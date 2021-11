In den Grundschulen in Herxheim und Rohrbach stehen UVC-Luftreinigungsgeräte bereits in den Klassenzimmern. Bei den Kindertagesstätten der freien Träger in Herxheim und Hayna hakt es nun bei der Umsetzung, auch wenn der Herxheimer Gemeinderat beschlossen hatte, die Einrichtungen mit den Anlagen auszustatten. Die Verwaltung beantragte, einen Fachplaner für Heizung, Lüftung und Sanitäranlagen zurate zu ziehen. Der Grund: Die Rahmenbedingungen seien in den einzelnen Kindergärten sehr unterschiedlich und die fachliche Bewertung der verfügbaren Geräte komplex. Der Fachprüfer soll „vorab prüfen, ob die zusätzlichen Lüftungsgeräte im gleichzeitigen Dauerbetrieb möglich sind. Gegebenenfalls sind Vorschläge zur Ertüchtigung zu erarbeiten und umzusetzen“, heißt es in dem Antrag. Daraus wird aber nichts, weil der Beschluss im Rat keine Mehrheit erhielt. Ortsbürgermeisterin Hedi Braun teilt mit: „Das wurde aus Kostengründen abgelehnt. Der Rat war der Meinung, dass die Verwaltung diese Arbeit auch selbst leisten kann.“ Sie selbst teile diese Auffassung nicht: „Wir haben dafür nicht das Fachpersonal.“ Wie es nun weitergeht, kann Braun noch nicht sagen. Die Verwaltung müsse sich nun etwas überlegen, so die Ortschefin.