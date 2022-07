Der Gemeinderat hat ein Konzept zur Straßeninstandhaltung beschlossen. Das umfasst unter anderem die Asphaltflächen der Gemeindestraßen in der Schulstraße, im Münsterweg, in der Mühlgasse und in der Napoleonsgasse. Zusätzlich soll die Brücke über den Kaiserbach in der Schulstraße saniert und der Bereich um den Dorfbrunnen Münsterweg/Im Kreuz neu gepflastert und mit einer Begrenzung ausgestattet werden.

Da in diesem Sommer die Glasfaserleitungen im Ort verlegt werden sollen, und um anschließend keine Zeit zu verlieren, soll das Ingenieurbüro Dilger aus Dahn, beauftragt werden, die Ausschreibungen für die Arbeiten zu veranlassen. Dasselbe Büro hat bereits die Planung zur Sanierung der Welsgasse erstellt. Wegen der negativen Entwicklungen der gesamtwirtschaftlichen Situation rechnet die Verwaltung mit Kosten von rund 250.000 Euro.