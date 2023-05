Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seiner Sitzung am Dienstag beschloss der Gemeinderat Bornheim, einen Förderantrag beim Umweltministerium des Landes zu stellen. Dieses hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, bei dem es um Projekte zur klimatischen Verbesserung in Dörfern geht. Gefördert werden bis zu 80 Prozent der Kosten für Begrünungsvorhaben in der bebauten Ortslage und an den Ortseingängen. Bornheim will dafür 80.000 Euro investieren, von denen es im Optimalfall nur 16.000 Euro selbst aufbringen müsste.

Als einige Schwerpunkte für einen Förderantrag wurden die Bepflanzung des Ortseingangs West vom „Storchenbaum“ bis zum ersten Rankgerüst, die Bepflanzung