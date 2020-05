Im März musste das Storchenzentrum in Bornheim wegen der Corona-Pandemie seine Türen für Besucher schließen. Am kommenden Mittwoch, 3. Juni, kann die Ausstellung wieder zu den regulären Öffnungszeiten besichtigt werden. Selbstverständlich müssen die Hygienebestimmungen befolgt werden.

Die wöchentlichen Storchentouren können aber noch nicht wieder angeboten werden. „Dafür bieten wir Familientouren an“, sagt Jessica Lehmann, Leiterin des Rheinland-Pfälzischen Storchenzentrums. „Weiterhin gehen wir davon aus, dass wir einen großen Teil des Ferienprogramms wie geplant stattfinden lassen können“, so Lehmann. Anmeldungen werden aber nur unter Vorbehalt angenommen.

Ab 3. Juni wird auf der Grundlage der neuen Verordnungen zur Bekämpfung des Coronavirus wieder die kleine Storchentour angeboten. Familien und Paare, die gemeinsam in einem Haushalt leben, können einen Spaziergang zur Pflegestation buchen. Der ebene Rundweg ist etwa zwei Kilometer lang und führt entlang der Bornheimer Storchennester. Führungen können per E-Mail an storchenzentrum@pfalzstorch.de oder telefonisch unter 06348 610757 gebucht werden. Jede Tour kostet fünf Euro pro Person, RHEINPFALZ-Card-Besitzer zahlen 3,50 Euro, Kinder ab sechs Jahre zahlen 3,50 Euro, mit RHEINPFALZ-Card 2,50 Euro.

Storchenpaten gesucht

Die Jungstörche in den 29 besetzten Nestern in Bornheim sind geschlüpft. Derzeit werden Storchenpaten gesucht. „Paten leisten einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung unserer Arbeit um den Storchenschutz in der Pfalz“, so Lehmann. Wer eine Patenschaft übernehmen will, muss einen einmaligen Geldbetrag in beliebiger Höhe an die Aktion Pfalzstorch (Sparkasse SÜW, Iban: DE69 5485 0010 0135 1626 00, Verwendungszweck: „Patenschaft“) überweisen. „Name und Adresse nicht vergessen“, betont Lehmann. „Die Paten erhalten nach der Beringung ihres Storches eine Urkunde mit der Ringnummer, dem Beringungsort und -datum sowie dem von ihnen gewählten Namen für den Storch.“ Die Urkunde wird in diesem Jahr an die angegebene Adresse verschickt. Die Storchenpaten werden automatisch einmal im Jahr über Wiederfunde oder Ringablesungen von „ihrem Storch“ informiert. Wer Interesse an einer Patenschaft hat, kann sich an Karin Hechler wenden, entweder unter Telefon 06341 53352 oder per E-Mail an patenschaft@pfalzstorch.de.

Ferienprogramm beginnt am 4. August

Trotz Corona-Pandemie will das Storchenzentrum auch in diesem Jahr ein Ferienprogramm anbieten. Los geht es am Dienstag, 4. August, von 9 bis 12 Uhr für Kinder von sechs bis zehn Jahren mit „Wilde Störche ganz nah!“, einer Führung zu den Storchennestern auf den Dächern Bornheims. Die Teilnehmerzahl ist nicht begrenzt, eine Anmeldung ist bis zwei Tage vor Veranstaltungsbeginn möglich. „Meister Adebar und seine Freunde“ heißt es am Donnerstag, 6. August, von 9 bis 12 Uhr. Anhand von Märchen, Fabeln und Geschichten lernen Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahre n den Storch und seine Eigenschaften näher kennen. Den Lebensraum des Storches können Kinder von sieben bis 14 Jahren am Freitag, 7. August, bei „Naturschutz mit dem Storch“ erkunden. Info, Anmeldung und Rückfragen zum Ferienprogramm sind an die Aktion Pfalzstorch, Kirchstraße 1, 76879 Bornheim, Telefon 06348 610757, E-Mail: infos@pfalzstorch.de, zu richten.

Info

Öffnungszeiten: Montag 13 bis 16 Uhr, Mittwoch 13 bis 16 Uhr und Sonntag 14 bis 17 Uhr.