Bad Bergzabern. Seit 17 Jahren fördert die Start-Stiftung in Rheinland-Pfalz herausragende Schüler mit Einwanderungsgeschichte mit einem dreijährigen Stipendium. Dazu gehört in der aktuellen Förderperiode auch eine Schülerin aus Berg Bergzabern.

Vor genau 20 Jahren hat die Start-Stiftung ein bundesweites Stipendienprogramm ins Leben gerufen, damals mit der Absicht, die Integration von Jugendlichen mit Einwanderungsgeschichte zu fördern und ihnen eine Chance auf eine akademische Bildung zu ermöglichen. Allein in Rheinland-Pfalz haben seitdem 165 Jugendliche am Bildungs- und Engagementprogramm teilgenommen. Zahlreiche Workshops zu gesellschaftlich relevanten Themen, erlebnispädagogische Angebote und ein digitaler Campus begleiten sie auf ihrem Weg. Am Ende des Programms steht möglichst ein eigenes gemeinnütziges Projekt. Zusätzlich erhalten alle Stipendiaten jährlich 1000 Euro Bildungsgeld.

Nazanin Khawari aus Bad Bergzabern ist eine der Neu-Geförderten. Sie freut sich auf viele Kontakte: „Ich hoffe, dass ich neue Freundschaften knüpfe, und auch viel Spaß habe. Ich bin sehr gespannt, was wir lernen und unternehmen werden“, so die 16-jährige Schülerin. Die anderen Geförderten kommen aus Trier, Neustadt, Neulußheim, Schifferstadt, Ludwigshafen und Wahnwegen.