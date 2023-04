Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der eine ist in Rente, der andere hat es in den kommenden Jahren vor. Steinfeld sucht neue Hausärzte. Laut dem Ortsbürgermeister gelten Stellen im ländlichen Bereich für junge Ärzte als nicht attraktiv genug. Dabei hätten diese einiges zu bieten. Was kann die Gemeinde tun, um Nachwuchs zu finden?

Wer in den vergangenen Jahren in Steinfeld zum Arzt musste und nicht ins Nachbardorf fahren wollte, der ging in der Regel zu einem der beiden Mediziner: Karol Grodecki oder Helmut Breuner.