Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag fiel vor rund 50 Zuhörern auf einem Feld südlich von Billigheim-Ingenheim der Startschuss für eines der größten Naturschutzvorhaben in der Südpfalz. Mit dem „Wiederbelebungsprojekt Billigheimer Bruch“ möchte die Gemeinde einen großen Beitrag zur Aufwertung des eigenen Naturhaushalts leisten. Über die Frage, wie Artenschutz in der Region gelingen kann.

Auf einer Fläche von rund 54 Hektar liegt am Erlenbach und am Flutgraben ein Feuchtgebiet, dass aus mehreren, überwiegend landwirtschaftlich genutzten Flurstücken