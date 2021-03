Der Ausbau der Edesheimer Staatsstraße sorgt weiter für Gesprächsstoff. Weil die Ortsdurchfahrt für rund 30 Monate gesperrt und über Großfischlingen und Venningen umgeleitet werden soll, regt sich in den beiden Gemeinden Widerstand.

Großfischlingen hat bereits eine Resolution verabschiedet. Darin heißt es, der Verkehr solle über die A65 umgeleitet werden. Die CDU-Fraktion im Venninger Gemeinderat fordert nun, sich dieser Resolution anzuschließen und hat dazu bei der Ortsgemeinde einen Antrag gestellt. Für die Fraktion steht fest, dass durch diese Umleitungsstrecke und die lange Dauer der Arbeiten erhebliche Beeinträchtigungen für die Bevölkerung zu erwarten sind, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Grundsätzlich unterstütze die CDU-Fraktion den Ausbau der Staatsstraße in Edesheim, halte das Projekt für einen wichtigen Schritt in Richtung Verkehrssicherheit und Lärmschutz. Das dürfe jedoch nicht auf Kosten anderer Nachbargemeinden geschehen. „Wichtig wäre es gewesen, die Ortsgemeinde Venningen in die Planung mit einzubeziehen, um die Auswirkung auf die Venninger und Großfischlinger Bürger so gering und verträglich wie möglich zu halten“, schreiben die Christdemokraten. Die Fraktion sei zudem der Meinung, dass eine Umleitung über die A65 eine optimalere Lösung darstelle. Die aktuell geplante Umleitung habe keinen Vorteil gegenüber der Umleitung über die Autobahn.